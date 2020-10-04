Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Он подтвердил, что количество зараженных с каждым днем растет.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, несмотря даже на то, что с каждым днем количество зараженных растет. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 1». Глава столицы отметил, что совсем скоро число заболевших за сутки может приблизиться к тысячи. Среди пациентов, которые находятся сейчас под наблюдением врачей, много тяжелобольных.

Тем не менее власти Москвы не планируют пока что переводить больницы, которые оказывают плановую помощь, на работу с коронавирусными гражданами.

«У нас есть мобильные госпитали, которые страхуют эту ситуацию»,

— пояснил Собянин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за сутки жертвами коронавируса стали 25 жителей Петербурга.

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