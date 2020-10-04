За сутки жертвами коронавируса стали 25 жителей Петербурга

За сутки жертвами коронавируса стали 25 жителей Петербурга
В Петербурге зарегистрировали новые смерти от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Санкт-Петербурге почти каждый день регистрируют летальные исходы от заболеваний, вызванных коронавирусом. За минувшие сутки в городе нашли 25 новых случаев смерти от инфекции.

Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 на утро воскресенья, 4 октября, общее число смертельных случаев в Петербурге увеличилось на 25 человек, достигнув отметки в 3 059. Тесты на коронавирус у всех умерших показали положительный результат.

Кроме того, за последние сутки в Северной столице нашли 392 случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших за время пандемии составляет 44 358.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге на коронавирус обследовали еще 21 тысячу человек. Cпециалисты продолжают следить за здоровьем 2676 пациентов, у которых имеется подозрение на COVID-19.

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За сутки жертвами коронавируса стали 25 жителей Петербурга