В Санкт-Петербурге на коронавирус обследовали еще 21 тысячу человек

В Петербурге продолжаются ежедневные обследования населения на наличие коронавирусной инфекции в организме. Оперштаб по борьбе с распространением вируса опубликовал новые данные.

Согласно данным на утро воскресенья, 4 октября, за последние сутки в Северной столице провели 21 004 теста на коронавирусную инфекцию. Обследования проходили люди, которые могут быть потенциальными носителями коронавируса или те, кто вернулся из-за границы.

Как стало известно, специалисты продолжают следить за здоровьем 2676 пациентов, у которых имеется подозрение на COVID-19. 33 из них содержатся в обсерваторе, 695 самоизолируются дома, а 1984 человек в последнее время контактировали с заболевшими людьми.

За прошедшие сутки также было обработано 185 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самым эффективным средством для очищения горла от вирусов признали слабый раствор йода.