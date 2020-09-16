Мурашко: вакцинация от Covid-19 педагогов и врачей будет добровольной

Вакцинация против новой коронавирусной инфекции будет исключительно добровольной. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он заявил журналистом, вакцинация жителей России, в частности лиц из групп риска, будет добровольной.

Как сообщил ТАСС, Мурашко отметил, что принуждать учителей и медицинских работников делать прививки от коронавируса не будут. Министр подчеркнул, что такая идея даже не обсуждалась.

Напомним, что 11 августа Россия официально зарегистрировала вакцину от новой коронавирусной инфекции COVID-19, став первой в мире страной, завершившей эту разработку. Препарат создали специалисты научного Центра имени Гамалеи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласть привезли первую пробную партию вакцины против коронавируса нового типа. Небольшое количество доз привезли на склад предприятия «Ленфарм».