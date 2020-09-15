В Ленобласть доставили пробную партию отечественной вакцины от коронавируса

В Ленобласть доставили пробную партию отечественной вакцины от коронавируса
Вакцину необходимо держать при температуре до -18 градусов. Фото: pixabay

В Ленобласть привезли первую пробную партию вакцины против коронавируса нового типа. Небольшое количество доз привезли на склад предприятия «Ленфарм».

Первые образцы российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник-V» были доставлены в регион во вторник, 15 сентября.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, всего в регион направлено 42 дозы. Партия поступит в одну из больниц.

В ближайшее время будет проведена логистическая отработка передачи следующих партий вакцины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург привезли «несколько десятков» вакцины от Covid-19. Специалисты планируют отработку логистических операций.

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