В Ленобласть доставили пробную партию отечественной вакцины от коронавируса

Вакцину необходимо держать при температуре до -18 градусов. Фото: pixabay

Вакцину необходимо держать при температуре до -18 градусов. Фото: pixabay

В Ленобласть привезли первую пробную партию вакцины против коронавируса нового типа. Небольшое количество доз привезли на склад предприятия «Ленфарм».

Первые образцы российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник-V» были доставлены в регион во вторник, 15 сентября.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, всего в регион направлено 42 дозы. Партия поступит в одну из больниц.

В ближайшее время будет проведена логистическая отработка передачи следующих партий вакцины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург привезли «несколько десятков» вакцины от Covid-19. Специалисты планируют отработку логистических операций.