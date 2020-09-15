В Петербург привезли «несколько десятков» вакцины от Covid-19

Первый зампредседателя Комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана рассказал, в каких целях в город поставили первую партию вакцины от Covid-19.

Об этом стало известно во вторник, 15 сентября. Он рассказал в рамках пресс-конференции, что специалисты планируют отработку логистических операций. Сарана объяснил, что перевозить препарат нужно в спецусловиях — при температуре в -20 градусов.

Как сообщил ТАСС, препарат от коронавирусной инфекции нового типа можно размораживать лишь единожды — после этого его нужно вколоть пациентам.

Сарана отметил, что привезли всего «несколько десятков» вакцин, так как рисковать большим количеством препарата при пробной перевозке не могут.

Напомним, что 11 августа Россия официально зарегистрировала вакцину от новой коронавирусной инфекции COVID-19, став первой в мире страной, завершившей эту разработку. Препарат создали специалисты научного Центра имени Гамалеи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург остается на втором месте по числу новых случаев Covid-19. Согласно оперативным данным на утро вторника, 15 сентября, новые случаи заражения обнаружили в 84 российских регионах.