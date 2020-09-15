Петербург остается на втором месте по числу новых случаев Covid-19

За последние сутки в России подтвердили 5 тыс. 529 диагнозов коронавирусная инфекция, из которых 206 случаев приходится на Северную столицу.

Согласно оперативным данным на утро вторника, 15 сентября, новые случаи заражения обнаружили в 84 российских регионах. Из них 22,5 процента болели коронавирусом бессимптомно. За день в России зарегистрировали 150 смертей от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией. За последние 24 в России сняли диагноз Covid-19 5 тыс. 605 пациентам, повторно сдавшим отрицательные тесты.

Лидирует по числу новых пациентов с коронавирусом по-прежнему Москва, где за последние сутки выявлено 730 новых случаев коронавируса. За ней идет Петербург с 206 случаями заболевания. Тройку замыкает Ростовская область, где за сутки заразились 165 человек.

На сегодняшний день общее число случаев инфицирования в Петербурге составляет 39 тыс. 681. За время пандемии от коронавируса вылечились 27 тыс. 294 человека, а умерло 2 тыс. 676 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус в Петербурге убил 26 человек за сутки.