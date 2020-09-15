Коронавирус в Петербурге убил 26 человек за сутки

Коронавирус в Петербурге убил 26 человек за сутки
В Петербурге продолжает распространяться коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка улучшается, с каждым днем количество зараженных и жертв инфекции растет.

Сегодня, 15 сентября, стало известно, что в Санкт-Петербурге из-за коронавируса скончались 26 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе борьбе с инфекцией.

Всего за минувшие сутки выявили 206 заразившихся, выздороветь успели 104 горожан. Таким образом, с начала пандемии в городе зарегистрировано более 39,6 тысяч случаев заболевания, скончались 2676 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось в мире коронавирусом заразились более 29,1 млн человек. С каждым днем цифра растет. Пандемия пока что не закончилась и людям стоит быть осторожнее.

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