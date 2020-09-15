В мире коронавирусом заразились более 29,1 млн человек

С каждым днем цифра растет. Пандемия пока что не закончилась и людям стоит быть осторожнее.

На утро 15 сентября подтвердилось более 29,1 миллионов случаев заражения коронавирусом по всему миру. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные университетом Джонса Хопкинса. Отмечается, что выздороветь успели около 19,7 миллионов пациентов, летальных исходов тем временем – 926 тысяч.

Первое место по количеству зараженных занимает США, на втором расположилась Бразилия, Индия замыкает тройку лидеров антирейтинга.

В России тем временем более 1,07 миллионов случаев заражения, за последние сутки их количество увеличилось на 5,5 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве жертвами коронавируса за сутки стали еще 13 человек. Таким образом, общее количество москвичей, погибших от новой опасной инфекции, перешагнуло за пять тысяч человек.