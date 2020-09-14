В Москве жертвами коронавируса за сутки стали еще 13 человек

В Москве жертвами коронавируса за сутки стали еще 13 человек
Коронавирус все еще представляет существенную эпидемиологическую угрозу. Фото: pixabay.com

Вечером понедельника, 14 сентября, столичный оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции заявил о гибели еще 13 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Таким образом, общее количество москвичей, погибших от новой опасной инфекции, перешагнуло за пять тысяч человек. Днем ранее, напомним, жертвами коронавируса стали 11 пациентов. Число зараженных в Москве с начала пандемии достигло 271,8 тысяч человек, а выздоровевших — 230,4 тысячи.

В целом по России свыше 1 млн 68 тысяч случаев инфицирования, из них 878 700 успешно победили болезнь, а 18 653 человека, к сожалению, скончались. В мире зарегистрировано почти 30 миллионов пациентов с COVID-19, умерших — более 920 тысяч человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге отменили шахматную рассадку зрителей в театрах, концертных залах и цирках.

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