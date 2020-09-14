В Петербурге отменили шахматную рассадку в театрах, цирках и концертных залах

Кинотеатры и театры возобновили работу в Петербурге с 12 сентября. Фото: pixabay.com

Кинотеатры и театры возобновили работу в Петербурге с 12 сентября. Фото: pixabay.com

Городское управление Роспотребнадзора внесло коррективы в стандарт о безопасной деятельности театров, концертных залов и цирков на территории Петербурга.

Информация об этом в понедельник, 14 сентября, была опубликована на официальном сайте комитета по культуре Северной столицы. Согласно обновлениям, внесенным в документ, шахматная рассадка зрителей в зале больше не является обязательной.

Тем не менее, другие меры санитарной безопасности, призванные противодействовать распространению коронавирусной инфекции COVID-19, остаются в силе. Это касается, в том числе, ношения защитных масок, регулярной дезинфекции помещений и измерения температуры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург прибыла пилотная партия российской вакцины от коронавируса.