В Петербурге отменили шахматную рассадку в театрах, цирках и концертных залах

В Петербурге отменили шахматную рассадку в театрах, цирках и концертных залах
Кинотеатры и театры возобновили работу в Петербурге с 12 сентября. Фото: pixabay.com

Городское управление Роспотребнадзора внесло коррективы в стандарт о безопасной деятельности театров, концертных залов и цирков на территории Петербурга.

Информация об этом в понедельник, 14 сентября, была опубликована на официальном сайте комитета по культуре Северной столицы. Согласно обновлениям, внесенным в документ, шахматная рассадка зрителей в зале больше не является обязательной.

Тем не менее, другие меры санитарной безопасности, призванные противодействовать распространению коронавирусной инфекции COVID-19, остаются в силе. Это касается, в том числе, ношения защитных масок, регулярной дезинфекции помещений и измерения температуры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург прибыла пилотная партия российской вакцины от коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ограничительные меры санкт-петербург театры цирки шахматная рассадка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве жертвами коронавируса за сутки стали еще 13 человек
В Петербурге отменили шахматную рассадку в театрах, цирках и концертных залах
«Аэрофлот» начал продавать билеты в Москву из некоторых стран
Данилу Козловского признали российским актером десятилетия
Годовщина начала блокады и перспективы развития Петербурга: Беглов подвел ...
В Петербурге активно устраняют последствия четырёхдневного урагана
На Синопской набережной с 15 сентября ограничат движение транспорта
В Петербург прибыла первая партия вакцины от коронавируса