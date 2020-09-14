В Петербург прибыла первая партия вакцины от коронавируса

В Петербург прибыла первая партия вакцины от коронавируса
В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска. Фото: Министерство здравоохранения РФ

В понедельник, 14 сентября, в Северную столицу прибыла первая партия препарата против коронавирусной инфекции, разработанного сотрудниками Центра имени Гамалеи.

Об этом проинформировали в пресс-службе городской администрации. В официальном сообщении отмечается, что сейчас отрабатывается механизм доставки вакцины для ознакомления медиков со всеми тонкостями процесса. Петербург стал одним из первых регионов России, получивших пилотную партию «ГАМ-КОВИД-ВАК» (она же «Спутник V»).

Первая партия вакцины доставлена в Городскую больницу №40 в Курортном районе. Специалисты медучреждения получили все необхоидмые инструкции от Центра Гамалеи, касающиеся хранения и транспортировки препарата. К примеру, вакцина всегда должна находиться в холодильнике, поддерживающем температуру не выше -18 градусов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге не спадает наплыв инфицированных COVID-19.

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