Петербург остается на втором месте по числу инфицированных коронавирусом

Петербург остается на втором месте по числу инфицированных коронавирусом
Проверки отчасти позволяют предотвратить новую вспышку заболевания. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

За минувшие сутки в Северной столице коронавирусную инфекцию нового типа подхватили почти 200 человек.

Об этом стало известно в понедельник, 14 сентября. Как сообщили в столичном оперативном штабе по ситуации с новой болезнью, за прошедшие сутки в городе обнаружили 199 новых случая заболевания коронавирусом.

Петербург вновь занял второе место по числу новых случаев инфицирования среди российских регионов. В общей сложности в стране выявили 5 509 случаев заболевания в 83 регионах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге никто не умер от Covid-19.

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