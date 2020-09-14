Петербург остается на втором месте по числу инфицированных коронавирусом

За минувшие сутки в Северной столице коронавирусную инфекцию нового типа подхватили почти 200 человек.

Об этом стало известно в понедельник, 14 сентября. Как сообщили в столичном оперативном штабе по ситуации с новой болезнью, за прошедшие сутки в городе обнаружили 199 новых случая заболевания коронавирусом.

Петербург вновь занял второе место по числу новых случаев инфицирования среди российских регионов. В общей сложности в стране выявили 5 509 случаев заболевания в 83 регионах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге никто не умер от Covid-19.