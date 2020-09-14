За сутки в Петербурге никто не умер от Covid-19

За сутки в Петербурге никто не умер от Covid-19
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов от коронавирусной инфекции нового типа. За сутки болезнь не унесла жизнь ни одного человека.

Об этом стало известно в понедельник, 14 сентября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом, в городе зафиксировано ноль смертей за последние 24 часа. В общей сложности в России выявили 5 509 случаев заболевания в 83 регионах.

В Северной столице за это время выздоровели 100 человек, в России – 2 475 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 11 тысяч человек.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
зараженные коронавирус новости спб пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамп пообещал начать вакцинацию от коронавируса в октябре
В Канаде автомобилист сбил толпу пешеходов
Водитель Kia Rio скончался после вылета машины в кювет в Лужском районе
Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска
Асмус заявила, что «подарила» развод Харламову
МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для туристов из России
Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге
Водитель Peugeot врезался в столб на улице Пионерстроя, а после пересел на такси