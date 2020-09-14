За сутки в Петербурге никто не умер от Covid-19

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов от коронавирусной инфекции нового типа. За сутки болезнь не унесла жизнь ни одного человека.

Об этом стало известно в понедельник, 14 сентября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом, в городе зафиксировано ноль смертей за последние 24 часа. В общей сложности в России выявили 5 509 случаев заболевания в 83 регионах.

В Северной столице за это время выздоровели 100 человек, в России – 2 475 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 11 тысяч человек.