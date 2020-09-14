В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 11 тысяч человек

В Северной столице продолжают ежедневно проверять местных жителей на коронавирус. За минувшие сутки успели обследовать более 11 тыс. человек.

Об этом стало известно сегодня, 14 сентября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, тесты сдали 11 050 человек. Под наблюдением специалистов находится 488 человек. Двое из них — в обсерваторе, 486 — контактные.

Также за сутки было обработано 167 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, распространение коронавируса нового типа началось в декабре 2019 в китайском городе Ухань провинции Хубэй.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число заразившихся коронавирусом в мире превысило 28 млн человек. Побороть болезнь не смогли 922 525 человек.