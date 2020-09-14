Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 28 млн человек

Коронавирус продолжает набирать обороты. В мире новой коронавирусной инфекцией заразились уже более 28,8 млн человек.

Об этом стало известно к утру понедельника, 14 сентября. Как сообщил университет Джонса Хопкинса, в мире на сегодня заболели более 28,8 млн человек.

Побороть болезнь не смогли 922 525 человек. Больше всего заболевших в Соединенных Штатах — 6 519 249 пациентов за все время. Следом в антирейтинге идет Бразилия — 4 330 455.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мурашко связал рост заболеваемости коронавирусом с отпусками.