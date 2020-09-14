Мурашко связал рост заболеваемости коронавирусом с отпусками

Мурашко связал рост заболеваемости коронавирусом с отпусками
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: minzdrav.gov.ru

Незначительный рост заболеваемости коронавирусом в некоторых регионах России связан с отпусками. Такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, в результате возвращения большинства граждан из отпуска страна начала больше «шевелиться», а инфицированность возросла. Однако в целом ситуация стабильная.

Мурашко отметил в эфире канала «Россия 1», что к настоящему моменту в российских больницах остаются свыше 90 тыс. пациентов с положительным тестом на Covid-19. А также напомнил о важности соблюдения гражданами санитарно-эпидемиологических правил безопасности и важности вакцинации от гриппа.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мире установлен рекордный суточный прирост заболеваемости коронавирусом. За сутки зарегистрировали почти 308 тысяч случаев заражения.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус михаил мурашко рост заболеваемости


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамп пообещал начать вакцинацию от коронавируса в октябре
В Канаде автомобилист сбил толпу пешеходов
Водитель Kia Rio скончался после вылета машины в кювет в Лужском районе
Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска
Асмус заявила, что «подарила» развод Харламову
МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для туристов из России
Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге
Водитель Peugeot врезался в столб на улице Пионерстроя, а после пересел на такси