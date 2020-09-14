Мурашко связал рост заболеваемости коронавирусом с отпусками

Незначительный рост заболеваемости коронавирусом в некоторых регионах России связан с отпусками. Такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, в результате возвращения большинства граждан из отпуска страна начала больше «шевелиться», а инфицированность возросла. Однако в целом ситуация стабильная.

Мурашко отметил в эфире канала «Россия 1», что к настоящему моменту в российских больницах остаются свыше 90 тыс. пациентов с положительным тестом на Covid-19. А также напомнил о важности соблюдения гражданами санитарно-эпидемиологических правил безопасности и важности вакцинации от гриппа.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мире установлен рекордный суточный прирост заболеваемости коронавирусом. За сутки зарегистрировали почти 308 тысяч случаев заражения.