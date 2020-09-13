В мире установлен рекордный суточный прирост заболеваемости коронавирусом

За сутки зарегистрировали почти 308 тысяч случаев заражения.

Всемирная организация здравоохранения поделилась новым рекордным суточным приростом заболеваемости коронавирусом в мире. На этот раз за 24 часа выявлено 308 тысяч случаев заражения, чего не было еще ни разу с начала пандемии. Об этом пишет РИА Новости.

Предыдущий антирекорд был установлен 6 сентября. Скорее всего, это связано с доступностью тестов на коронавирус – зараженных стало проще выявлять.

Напоминаем, что в мире заболели более 28,6 миллионов человек, скончались 917,4 тысячи пациентов. В России количество зараженных перевалило за 1 миллион, летальных исходов – 18,5 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты назвали заболевания, при которых нельзя делать прививку от коронавируса.