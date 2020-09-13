Эксперты назвали заболевания, при которых нельзя делать прививку от коронавируса

Петербуржцев каждый день проверяют на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Петербуржцев каждый день проверяют на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Вакцина от инфекции поможет далеко не всем.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов отметил, что прививку от коронавируса можно будет делать не всем гражданам. Дело в том, что при наличии некоторых заболеваний, укол противопоказан. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Так, в первую очередь речь идет о болезнях, связанных с вводом иммунодепрессивных препаратов, например, онкозаболеваниях. Он добавил, что прежде чем делать прививку, лучше всего посоветоваться с лечащим врачом. Также противопоказания в вакцинации есть при наличии воспалительных и аутоиммунных заболеваний, системных заболеваний крови, красной волчанки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что все регионы получат первые партии вакцины от Covid-19 до 14 сентября.