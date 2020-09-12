Все регионы получат первые партии вакцины от Covid-19 до 14 сентября

Все регионы получат первые партии вакцины от Covid-19 до 14 сентября
Первые партии вакцин уже поступили в регионы. Фото: unsplash

В субботу, 12 сентября, в российские регионы отправили первые пробные партии отечественной вакцины от коронавируса Спутник V.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что сперва власти должны отработать схему логистики. Специалистам предстоит выяснить, в каком количестве доз вакцины нуждаются субъекты РФ. Первыми прививку от инфекции получат те, кто входит в группу риска. Речь идет о медиках и о педагогах.

По словам главы ведомства, первые партии вакцины против нового коронавируса уже отгружены с целью тестирования логистической цепочки. Сейчас проверяется система доставки, чтобы персонал мог ознакомиться с процессом.

«Фактически до понедельника будут уже доставлены первые образцы вакцины», — сообщил Михаил Мурашко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что небольшая партия поступила в «Ленфарм» уже сегодня, 12 сентября, ее распределят по медучреждениям.

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