Все регионы получат первые партии вакцины от Covid-19 до 14 сентября

В субботу, 12 сентября, в российские регионы отправили первые пробные партии отечественной вакцины от коронавируса Спутник V.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что сперва власти должны отработать схему логистики. Специалистам предстоит выяснить, в каком количестве доз вакцины нуждаются субъекты РФ. Первыми прививку от инфекции получат те, кто входит в группу риска. Речь идет о медиках и о педагогах.
По словам главы ведомства, первые партии вакцины против нового коронавируса уже отгружены с целью тестирования логистической цепочки. Сейчас проверяется система доставки, чтобы персонал мог ознакомиться с процессом.
«Фактически до понедельника будут уже доставлены первые образцы вакцины», — сообщил Михаил Мурашко.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что небольшая партия поступила в «Ленфарм» уже сегодня, 12 сентября, ее распределят по медучреждениям.