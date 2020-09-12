Ленобласть сегодня получит вакцину от коронавируса

На этой неделе первую партию вакцины "Спутник V" выпустили в гражданский оборот. Фото: Pixabay

На этой неделе первую партию вакцины "Спутник V" выпустили в гражданский оборот. Фото: Pixabay

Первые небольшие партии российской вакцины «Спутник V» доставят в регионы России до 14 сентября, они уже отгружены. Ленобласть получит препарат в числе первых. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, небольшая партия поступила в «Ленфарм» уже сегодня, 12 сентября, ее распределят по медучреждениям.

Напомним, в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, которую разработал Цент имени Гамалеи. Все участники испытаний отметили, что чувствуют себя хорошо, укол помог всем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, кого первым вакцинируют от коронавиурса. Об этом рассказали в Минздраве.