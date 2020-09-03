В Минздраве рассказали, кого первым вакцинируют от коронавируса

В Минздраве рассказали, кого первым вакцинируют от коронавируса
Медработников и тех, кто наиболее часто сталкивается с инфицированными, будут вакцинировать первыми. Фото: pixabay.com

Список пополняется – раньше в приоритете были педагоги и врачи.

Минздрав России назвал приоритетную группу для вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в документе на сайте ведомства. В первую очередь уколы поставят медикам, сотрудникам образовательных учреждений и студентам. Также в список попали полицейские, соцработники и сотрудники сфер торговли, общественного питания и транспорта.

Отмечается, что вакцина нужна тем людям, которые из-за работы вынуждены часто контактировать с большим количеством людей. Напоминаем, что первые уколы в Москве будут ставить уже 5 сентября, массовая вакцинация пока что не запланирована.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минздрав поделился рекомендациями по лечению коронавируса. Из списка убрали два препарата, которые оказались неэффективными.

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