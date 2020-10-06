В Петербурге тест на коронавирус за сутки сдали более 24 тысяч человек

В Петербурге тест на коронавирус за сутки сдали более 24 тысяч человек
Тестирование на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

Исследования позволяют вовремя выявить зараженных и изолировать их.

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки тест на коронавирус сдали 24181 человек. Об этом сегодня, 6 октября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Под наблюдением специалистов находится человек. Из них 20 — в обсерваторе, 613 — контактные. Также за сутки было обработано 274 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с Covid-19.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мире коронавирусом заболели более 35,3 млн человек. Больше всего зараженных зарегистрировано в США.

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