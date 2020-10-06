В мире коронавирусом заболели более 35,3 млн человек

В мире коронавирусом заболели более 35,3 млн человек
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Больше всего зараженных зарегистрировано в США.

Сегодня, 6 октября, число случаев заражения корнавирусом в мире превысило 35,3 миллиона. Об этом сообщили в университете Джонса Хопкинса. Отмечается, что летальных исходов на данный момент – 1 млн 43 тысячи.

США продолжает занимать лидирующие позиции по количеству заболевши, на втором месте оказалась Индия, тройку лидеров замыкает Бразилия.

Напоминаем, что в России заболели более 1,2 миллионов человек, 5 октября сообщалось о более чем 10,8 тысяч новых случаев заражения. Власти РФ при этом уверяют, что ситуация находится под контролем и переживать не о чем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты призывают людей с антителами к коронавирусу носить маски. Они напоминают, что такие граждане могут быть переносчиками инфекции.

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