«Отправленный в отставку» глава Выборгского района Орлов опроверг слухи об уходе

Глава администрации Выборгского района Ленобласти Геннадий Орлов, которого СМИ отправили в отставку, заявил, что увольнять его пока преждевременно.

Как сообщает Online47, новости об «отставке» главы района появились накануне, 5 октября. СМИ при этом ссылались на анонимные источники. Утверждалось, что отставка стала результатом встречи Геннадия Орлова и губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

По словам Орлова, встреча, действительно, состоялась. Обсуждалась и его отставка, но в другом ключе, упоминали «дело Болучевского».

«Я сам ему (губернатору) сказал, что если в ходе следствия появятся хоть какие-то малейшие подозрения по поводу меня – я в тот же день напишу заявление «по собственному», — сказал глава Выборгского района.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Ленобласти уволенный из правительства чиновник решил вернуть работу через суд девять лет спустя.