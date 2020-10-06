Уволенный из правительства Ленобласти чиновник решил вернуть работу через суд девять лет спустя

Уволенный из правительства Ленобласти чиновник решил вернуть работу через суд девять лет спустя
Чиновник в Ленобласти хотел вернуть работу через суд. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

В Петербурге суд отказал чиновнику из Ленинградской области в компенсации морального вреда за увольнение и возвращении ему работы.

Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Решение по иску Александра Чудакова рассмотрел Приморский районный суд. Из комитета по здравоохранению Ленобласти его уволили в 2011-м году. Он хотел, чтобы правительство Ленобласти приняло его на службу и выплатило 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге бизнесмен обиделся на клевету в социальной сети «Вконтакте», но суд отказался удалять посты. Пост в Сети бизнесмен нашел еще два года назад. В нем его компанию обвиняли в мошенничество.

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