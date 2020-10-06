В Петербурге бизнесмен обиделся на клевету во «Вконтакте», но суд отказался удалять посты

Мужчина заявил, что его предприятие оболгали в социальной сети.

В Смольнинском районном суде рассмотрели дело о защите чести, достоинства и деловой репутации. Иск подал бизнесмен, который нашел во «Вконтакте» пост, порочащий его фирму. Он потребовал, чтобы ложные публикации удалили, но суд не удовлетворил его желания. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Бизнесмен рассказал, что в сентябре 2018 года нашел пост, в котором говорилось, что его компания занимается мошенничеством. Мужчина отметил, что нельзя употреблять такие громкие слова без доказательств. Он добавил, что его предприятие не является фигурантом уголовное дело, поэтому считает такие публикации несправедливыми. Бизнесмен просил удалить пост, но ничего не вышло.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мошенник взломал страницу петербурженки в соцсети и убеждал её друзей переводить ему деньги.