Мошенник взломал страницу петербурженки в соцсети и убеждал её друзей переводить ему деньги

Мошенник взломал страницу петербурженки в соцсети и убеждал её друзей переводить ему деньги
Фото: pixabay.com

В полицию Северной столицы обратилась за помощью 72-летняя пенсионерка, проживающая в одном из домов Будапештской улицы во Фрунзенском районе города.

По словам заявительницы, 1 октября около 21:30 она получила сообщение от своей знакомой в социальной сети «Вконтакте», где та предлагала женщине получить выплату от от банка. Для этого необходимо было сообщить данные своей дебетовой карты, а затем прислать «подруге» коды, приходящие в SMS.

После выполнения всех пунктов, пострадавшая пенсионерка обнаружила, что с её счета списали более 11 тысяч рублей. Позже женщина выяснила, что страницу её приятельницы взломали злоумышленники, и сама знакомая не имеет отношения к происшествию. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о способах вернуть деньги, переведенные мошенникам.

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