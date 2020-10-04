Россиянам рассказали, как вернуть переведенные мошенникам деньги

Россиянам рассказали, как вернуть переведенные мошенникам деньги
Похищенные мошенниками средства нельзя вернуть через банк. Фото: unsplash

На возвращение средств, отправленных мошенникам, может повлиять лишь профессионализм сотрудников правоохранительных органов заявила руководитель практики уголовного права Национальной юридической службы «Амулекс» Алена Зеленовская.

Как сообщает агентство «Прайм», для возвращения отправленных средств эксперт посоветовала обратиться в полицию как можно быстрее, а вот обращаться в банк с целью отменить транзакцию не имеет смысла.

Зеленовская объяснила, что если транзакция прошла по инициативе владельца карты, то банк бессилен в таких случаях. Если злоумышленники смогли завладеть информацией о любых данных банковской карты, то вернуть похищенные средства через кредитную организацию не получится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что адвокат рассказал, как уменьшить число звонков от мошенников.

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банковские мошенники


 

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