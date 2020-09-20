Адвокат рассказал, как уменьшить число звонков от мошенников

Почти каждый человек в какой-то момент сталкивался с телефонными мошенниками. Фото: unsplash

Почти каждый человек в какой-то момент сталкивался с телефонными мошенниками. Фото: unsplash

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал, как можно минимизировать количество звонков от мошенников, и есть ли у них «черные списки» жертв.

Как сообщает агентство «Прайм», для того, чтобы мошенники звонили абонентам как можно реже, эксперт посоветовал по возможности не оставлять свои данные для оформления скидок в различных магазинах или в соцсетях. Кроме того, данные зачастую «утекают» из государственных или коммерческих организаций.

Миронов считает совсем неудивительным то, что почти каждый человек в какой-то момент сталкивался с телефонными мошенниками, которые пытались склонить абонента например к предоставлению данных о банковской карте.

Также Миронов сообщил, что у мошенников есть база с телефонными номерами, на которые они регулярно звонят. Однако, по словам эксперта, «черных списков» людей, которым лучше не звонить, у них не бывает.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт рассказал, как уберечь банковские вклады от посягательств мошенников.