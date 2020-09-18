Эксперт рассказал, как уберечь банковские вклады от посягательств мошенников

Следует быть предельно внимательным и настороженным во всех вопросах, касающихся сохранения финансов. Фото: pixabay.com

Следует быть предельно внимательным и настороженным во всех вопросах, касающихся сохранения финансов. Фото: pixabay.com

Оказывается, банковские вклады, несмотря на то, что они кажутся более защищенными, нежели дебетовые или кредитные карты, также могут попасть в распоряжение мошенников.

По словам юриста Павла Уткина, если у клиента кредитно-финансовой организации есть доступ к своему депозиту, к примеру, через приложение в смартфоне, — банковский счет сразу становится уязвимым. Аферисты профессионально вводят людей в заблуждение, обманом выманивая у них личные данные, позволяющие зайти в кабинет онлайн-банка.

Оказавшись практически в «ячейке» банковского счета злоумышленники спокойно переводят деньги на свои счета и пропадают, объяснил правозащитник изданию «Прайм». Кроме того, есть опасность похищения финансов с так называемых «забытых» вкладов, но в этом случае обычно к делу привлекаются сотрудники банка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что банковские мошенники «развели» пенсионерку почти на 2 миллиона рублей.