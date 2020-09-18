В Петербурге пенсионерка перевела банковским мошенникам почти 2 млн рублей

О банковских мошенниках не устают напоминать в полиции, СМИ, городских инстанциях, однако они по-прежнему ежедневно находят новых жертв. Фото: pixabay.com

О банковских мошенниках не устают напоминать в полиции, СМИ, городских инстанциях, однако они по-прежнему ежедневно находят новых жертв. Фото: pixabay.com

Жительницу одного из домов по Будапештской улице обманули банковские мошенники, заставив перечислить им более 1,8 миллиона рублей.

Днем 17 сентября в дежурную часть полиции обратилась 76-летняя петербурженка, проживающая во Фрунзенском районе Северной столицы. Женщина рассказала, что несколько дней назад на мобильный телефон ей поступил звонок. Неизвестная женщина на том конце провода представилась сотрудником банковской службы безопасности.

Злоумышленница убедила пенсионерку перевести на неустановленный счет 1 млн 830 тысяч рублей сбережений якобы для обеспечения безопасности накопленных денег. Спустя некоторое время женщина поняла, что её обманули и обратилась в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что банковским мошенникам удалось выманить 2 млн рублей у мужчины, живущего на проспекте Стачек.