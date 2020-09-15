На Стачек злоумышленники выманили у пенсионера 2 млн рублей

На Стачек злоумышленники выманили у пенсионера 2 млн рублей
Мужчина лишился всех своих сбережений. Фото: pixabay

Мужчина отдал незнакомцами все свои сбережения.

В Кировском районе Петербурга разыскивают злоумышленников, выманивших у пенсионера крупную сумму денег. Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником «Сбербанка». Злоумышленник заверил, что со счета пенсионера пытаются списать деньги и, чтобы предотвратить это, нужно снять их и перевести на другой счет. Пожилой гражданин так и поступил – в общей сложности он передал «курьеру из банка» почти 2 миллиона рублей.

Известно, что на фасаде дома, где живет обманутый горожанин, есть камера видеонаблюдения, которая зафиксировала мошенника. Ему на вид не больше 25 лет.

В отношении неизвестных возбудили уголовное дело, их пока что не удалось задержать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кировском районе задержали мастера, починившего компьютер пенсионерки почти за 300 тысяч рублей.

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