В Кировском районе задержали мастера, починившего компьютер пенсионерки почти за 300 тысяч рублей

Спустя почти два месяца после обмана пожилой женщины, полицейские смогли поймать компьютерного мастера, взявшего за свои услуги шестизначную сумму.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел еще 13 июля 2020 года. На следующий день в полицию обратилась 64-летняя женщина, которая сообщила, что лишилась крупной суммы денег. Правоохранители выяснили, что женщина нуждалась в починке компьютера и решила вызвать мастера. О конкретном специалисте, который и наведался в гости, она узнала из рекламки, кинутой в почтовый ящик. Мужчина откликнулся на вызов и починил устройство пенсионерки. За свою работу он попросил 294 тысячи рублей. Позднее женщина осознала свою ошибку и поняла, что ремонт столько стоить явно не мог, но было уже поздно.

По факту мошенничества было возбуждено уголовно дело. Полиция начала поиски злоумышленника.

В четверг, 10 сентября, по подозрению в совершении преступления был задержан 26-летний неработающий житель Пушкина. Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 93-летняя пенсионерка отдала «бесплатному мастеру» 200 тысяч за починку компьютера.