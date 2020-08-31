В Петербурге 93-летняя пенсионерка отдала «бесплатному мастеру» 200 тысяч за починку компьютера

В Петербурге 93-летняя пенсионерка отдала &#171;бесплатному мастеру&#187; 200 тысяч за починку компьютера
Пенсионерка не запомнила примет преступника. Фото: pixabay.com

В пятницу, 28 августа, в Василеостровском районе Северной столицы неизвестный злоумышленник, представившись «компьютерным мастером», обманул пожилую женщину на 200 тысяч рублей.

За помощью в правоохранительные органы обратился 47-летний житель Санкт-Петербурга, который подал заявление по доверенности, полученной от 93-летней гражданки, проживающей в одном из домов по Наличной улице. Оказывается, еще в июне к ней пришел мастер для ремонта ноутбука, который должен был предоставить бесплатные услуги по починке техники.

Тем не менее, злоумышленник взял с пенсионерки 206 тысяч рублей. О том, что это баснословная сумма ушла в руки мошенника, старушка догадалась гораздо позже. Примет преступника женщина, к сожалению, не запомнила. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенники продали петербургскому пенсионеру массажер за 33 тысячи рублей.

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