В Петербурге мошенники обманули пенсионера, продав ему массажный аппарат за 33 тысячи рублей

Злоумышленники, представившись медицинскими работниками, убедили 87-летнего жителя Приморского района в том, что ему нужно приобрести аппарат для массажа.

Инцидент произошел в четверг, 27 августа. В гости к пожилому мужчине в одну из квартир по улице Сизова заглянули мошенники, которые сообщили, что являются работниками медицинской организации. Они пояснили, что некая поликлиника объявила акцию и реализует массажные аппараты по выгодным условиям — если купить один из них, второй достанется совершенно бесплатно. Мужчина, потеряв бдительность, предложение оценил и передал предприимчивым злоумышленникам 33 тысячи рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Этого оказалось мало. Спустя время гости вернулись и поспешили сообщить о досадном недоразумении — второй аппарат они подарили по ошибке. В связи с этим, мужчина дал продавцам еще 32 тысячи. В этот момент к пенсионеру пришел племянник, который застал происходящее. Он спросил кем являются пришедшие и какую организацию они представляют. Гости поспешили сбежать, однако мужчина успел их сфотографировать и позвонил в полицию.

Позднее, 28 августа, правоохранители сумели задержать подозреваемых — троих мужчины и женщину. В настоящее время выяснятся, успели ли они продать аппараты кому-то еще.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Шаумяна «соцработницы» выманили у 90-летней пенсионерки 500 тысяч рублей под предлогом обмена купюр.