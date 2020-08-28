На Шаумяна «соцработницы» выманили у 90-летней пенсионерки 500 тысяч рублей под предлогом обмена купюр

В четверг, 27 августа, в полицию обратилась 90-летняя жительница Петербурга, которая рассказала, что отдала мошенницам больше полумиллиона рублей.

Как сообщили gazeta.spb.ru в правоохранительных органах, в квартиру пенсионерки на проспекте Шаумяна в Красногвардейском районе Северной столицы около часу дня позвонили две неизвестные женщины. Представившись работницами пенсионного фонда, незнакомки предложили старушке обменять старые купюры на новые.

Этот предлог позволил им проникнуть в квартиру и похитить у пожилой петербурженки 514 тысяч рублей. После их ухода женщина поняла, что совершила ошибку и позвонила в полицию. Мошенниц разыскивают. Одна из женщин, на вид 35-40 лет, волосы светлые ниже плеч, на лице медицинская маска, одета в светлый кардиган, синюю юбку до колен, тёмно-синюю футболку с белыми полосами, тёмные балетки, имела небольшую чёрную сумку. Её подательнице на вид также 35-40 лет, волосы светлые ниже плеч, одета в джинсы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аналогичное преступление совершили в Кировском районе города.