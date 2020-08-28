Лжеработница Собеса украла у пенсионерки деньги, предложив обменять их на новые

Злоумышленница, представившись социальным работником, украла деньги и драгоценности у пожилой женщины в Кировском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в четверг, 27 августа, в правоохранительные органы обратилась 87-летняя пенсионерка, которая рассказала, что 25 августа к ней в гости заглянула «работница» Собеса. Выяснилось, что неизвестная женщина обманным путем проникла в квартиру, уверяя, что пришла ради того, чтобы одарить хозяйку квартиры подарками. Также, она убедила пенсионерку обменять ее старые денежные купюры на новые.

После ухода гостьи, пожилая женщина поняла, что была обманута. В итоге, она не досчиталась 30 тысяч рублей и ювелирных изделий. Ущерб составил 150 тысяч рублей.

Полиция прибыла по сигналу и изучила записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что злоумышленницей является женщина 40-45 лет, цыганской внешности.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят розыскные работы и выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионерка из Колпино рассказала прохожему о 500 тыс. рублей и осталась без сбережений.