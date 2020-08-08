Пенсионерка из Колпино рассказала прохожему о 500 тыс. рублей и осталась без сбережений

Пенсионерка из Колпино рассказала прохожему о 500 тыс. рублей и осталась без сбережений
Вместо денег пенсионерка обнаружила поддельные купюры. Фото: Pixabay

Пожилая жительница Колпино стала жертвой злоумышленника, с которым она познакомилась на улице.

Полиция получила сообщение от 67-летней пенсионерки. Женщина рассказала, что несколько дней назад к ней на улице подошел незнакомец и попросил показать, где находится ближайший банк. Мужчина завязал беседу, в которой старушка между делом поведала ему о сбережениях в размере 500 тыс. рублей, которые она хранит на своем счету. Об этом сообщает 78.ru.

Уже в отделении банка на проспекте Ленина пенсионерка сняла все деньги со счета. После мужчина предложил ей проверить купюры на подлинность, а затем вернул обратно.

Оказавшись дома, женщина поняла, что незнакомец оставил ее с деньгами банка приколов.

Полиция разыскивает злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе пассажир такси дал водителю по лицу и отобрал телефон.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
колпино новости спб обман пенсионеров


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Старинный голландский корабль нашли на дне Финского залива
Двух полицейских в Петербурге обвиняют в получении взятки
Новый каток появится на Ириновском проспекте к осени
В Петербурге анонимы сообщили о «бомбах» в отелях, ТЦ и ...
Авария в Понтонном обернулась гибелью водителя Ford Focus
Пенсионерка из Колпино рассказала прохожему о 500 тыс. рублей и осталась ...
В Кронштадте открыли музейно-исторический парк «Остров фортов»
Петербургская электричка задымилась по пути на Ладожское озеро