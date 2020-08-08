Пенсионерка из Колпино рассказала прохожему о 500 тыс. рублей и осталась без сбережений

Пожилая жительница Колпино стала жертвой злоумышленника, с которым она познакомилась на улице.

Полиция получила сообщение от 67-летней пенсионерки. Женщина рассказала, что несколько дней назад к ней на улице подошел незнакомец и попросил показать, где находится ближайший банк. Мужчина завязал беседу, в которой старушка между делом поведала ему о сбережениях в размере 500 тыс. рублей, которые она хранит на своем счету. Об этом сообщает 78.ru.

Уже в отделении банка на проспекте Ленина пенсионерка сняла все деньги со счета. После мужчина предложил ей проверить купюры на подлинность, а затем вернул обратно.

Оказавшись дома, женщина поняла, что незнакомец оставил ее с деньгами банка приколов.

Полиция разыскивает злоумышленника.

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