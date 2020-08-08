В Красносельском районе пассажир такси дал водителю по лицу и отобрал телефон

В Красносельском районе Петербурга задержали грабителя. Ранее он избил водителя такси и отнял у него телефон.

Как сообщила пресс-служба ГУВД по Петербургу и Ленинградской области, утром 6 августа злоумышленник ехал в такси и решил попросить у водителя в долг деньги. Получив отказ, он ударил его по лицу и отнял мобильный телефон «Ксиоми» стоимостью 10 тыс. рублей, после чего покинул место происшествия.

По подозрению в этом преступлении задержали неработающего и ранее судимого мужчину 1991 года рождения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Напомним, ранее жители Мурино обнаружили в местном водоеме с камышом белый Volkswagen Polo. Номера с такси Uber при этом уже были скручены. Фотографии с места заплыва иномарки опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».