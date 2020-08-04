В Мурино навигатор привел таксиста Uber в водоем

Жители Мурино нашли в местном водоеме, покрытом камышом, белый Volkswagen Polo. Номера с такси Uber кто-то уже скрутил.

Инцидент случился сегодня, 4 августа. Фотографии с места заплыва иномарки опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Приехал купаться Uber», — написал автор записи.

Белоснежная легковушка непонятным образом очутилась наполовину в воде. В комментариях пользователи шутят, что в западню таксист попал по вине навигатора. Они предположили, что устройство проложило маршрут через кусты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что велосипедистка угодила под колеса такси на Маршала Захарова. Женщина на двухколесном транспорте попыталась проскочить перед легковушкой. К месту дорожного инцидента прибыла машина скорой помощи.