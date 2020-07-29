Велосипедистка угодила под колеса такси на Маршала Захарова

В Красносельском районе Северной столицы произошло ДТП с участием автомобиля такси и велосипеда. Женщина на двухколесном транспорте попыталась проскочить перед легковушкой.

Авария случилась в среду, 29 июля, у дома №18 на улице Маршала Захарова. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, велосипедистка видела таксиста, но не слезла с транспорта, она решила ускориться.

«Она выскочила неожиданно», — написал пользователь.

К месту дорожного инцидента прибыла машина скорой помощи. Информация о состоянии пострадавшей не приводится.

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