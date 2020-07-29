У метро «Бухарестская» столкнулись сразу три машины

У метро &#171;Бухарестская&#187; столкнулись сразу три машины
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе Северной столицы произошло тройное ДТП. Машины столкнулись у станции метро «Бухарестская».

Авария случилась сегодня, 29 июля, на перекрестке улиц Салова и Бухарестской. Кадры с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных фотографиях видно, что дорогу участники не поделили у пешеходного перехода. У одной из машин полностью разбита передняя часть.

Движение на участке затруднено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мотоциклист пострадал в ДТП с такси на углу Сампсониевского и Матросова. На место происшествия прибыли машина реанимации, спасатели иинспекторы ГИБДД.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп новости спб происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Велосипедистка угодила под колеса такси на Маршала Захарова
Путин назвал главные критерии к вакцине от коронавируса
Попова предупредила о новом типе гриппа
Суд оштрафовал на 200 тысяч петербуржца, укравшего из авто корм для ...
В Славянке в ноябре достроят культурно-досуговый центр
Голикова назвала наиболее перспективные вакцины от Covid-19 в России
В Шушарах заработал отремонтированный фонтан
В Петербурге жилой дом незаконно обустроили под пансионат для инвалидов и ...