У метро «Бухарестская» столкнулись сразу три машины

Во Фрунзенском районе Северной столицы произошло тройное ДТП. Машины столкнулись у станции метро «Бухарестская».

Авария случилась сегодня, 29 июля, на перекрестке улиц Салова и Бухарестской. Кадры с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных фотографиях видно, что дорогу участники не поделили у пешеходного перехода. У одной из машин полностью разбита передняя часть.

Движение на участке затруднено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мотоциклист пострадал в ДТП с такси на углу Сампсониевского и Матросова. На место происшествия прибыли машина реанимации, спасатели иинспекторы ГИБДД.