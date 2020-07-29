Мотоциклист пострадал в ДТП с такси на углу Сампсониевского и Матросова, на месте спасатели

Мотоциклист пострадал в ДТП с такси на углу Сампсониевского и Матросова, на месте спасатели
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении улиц Большого Сампсониевского и Александра Матросова столкнулись мотоциклит и легковой автомобиль. На место происшествия прибыла машина реанимации.

Авария случилась утром среды, 29 июля. Кадры с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить мотоцикл и автомобиль такси «Ситимобил». По словам очевидца, байкеру помогают медики. На месте дорожного инцидента также работают спасатели и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства столкновения транспортных средств не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что желтая легковушка повисла на разделителе после ДТП на Смольной набережной.

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