Мотоциклист пострадал в ДТП с такси на углу Сампсониевского и Матросова, на месте спасатели

В Петербурге на пересечении улиц Большого Сампсониевского и Александра Матросова столкнулись мотоциклит и легковой автомобиль. На место происшествия прибыла машина реанимации.

Авария случилась утром среды, 29 июля. Кадры с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить мотоцикл и автомобиль такси «Ситимобил». По словам очевидца, байкеру помогают медики. На месте дорожного инцидента также работают спасатели и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства столкновения транспортных средств не приводятся.

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