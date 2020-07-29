Желтая легковушка повисла на разделителе после ДТП на Смольной набережной

Желтая легковушка повисла на разделителе после ДТП на Смольной набережной
Машина оказалась на разделительной полосе. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении Смольной набережной и улицы Смольного произошло ДТП. Одна из машин повисла на разделительной полосе.

Дорожный инцидент случился сегодня утром, 29 июля. Фотографии с места происшествия появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что одним из участников аварии стал желтый автомобиль. В результате столкновения он повис на разделительной полосе.

По словам очевидцев, в левом ряду в сторону Литейного моста собралась пробка. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Комендантском проспекте по непонятной причине столкнулись несколько машин и маршрутка.

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