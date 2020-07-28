На Комендантском крупная авария: несколько машин затрудняют проезд

На Комендантском крупная авария: несколько машин затрудняют проезд
Машины сильно мешают проезду. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" в соцсети "ВКонтакте"

Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково состояние участников инцидента.

Все случилось сегодня вечером, 28 июля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла в Приморском районе на Комендантском проспекте – там по непонятной причине столкнулись несколько машин и маршрутка. Как именно случился инцидент, и кто виновник – выяснить пока не удалось. Свидетели лишь уверяют, что автомобили сильно мешают проезду, поэтому ожидается пробка.

Остается надеется, что в результате аварии никто не пострадал и все отделались испугом. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в аварии под Гатчиной пострадал маленький ребенок. Помощь медиков понадобилась сразу трем людям.

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