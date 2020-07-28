В аварии под Гатчиной пострадал маленький ребенок

Помощь медиков понравилась сразу трем людям.

Все случилось сегодня, 28 июля. Обо всем сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла в деревне Новосиверская на подъезде к лесничеству. Иномарка по непонятной причине врезалась в столб, а затем опрокинулась. В результате травмы получили сразу три человека – водитель и два пассажира. Среди пострадавших есть пятилетний ребенок, об их самочувствии ничего не говорится. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, им предстоит разобраться в обстоятельствах инцидентах.

Судя по снимкам, которые выложили в социальной сети «Вконтакте», автомобиль получил повреждения, а столб упал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге в результате столкновения поездов пострадали два человека. Один из них от госпитализации отказался, а второго отправили в стационар в состоянии средней тяжести.