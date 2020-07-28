В Петербурге в результате столкновения поездов пострадали два человека

В Петербурге в результате столкновения поездов пострадали два человека
Место аварии. Фото: www.instagram.com/kupchino_24/

Ранее сообщалось, что авария обошлась без травм у участников происшествия.

О том, что, сегодня днем, 28 июля, столкнулись два грузовых поезда сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. Речь идет о грузовых составах №3812 и №1255. Поезда сошли с рельс вместе с полупустым вагоном во Фрунзенском районе.

Позднее, в пресс-службе Городской станции скорой помощи рассказали о пострадавших. Выяснилось, что травмы получили два человека. Один из них от госпитализации отказался, а второго отправили в стационар в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает ТАСС.

В РЖД же о пострадавших не рассказали. Представители компании отметили, что угрозы окружающей среде из-за происшествия не возникло, а график движения поездов с пассажирами скорректирован не будет. В настоящее время работники Октябрьской железной дороги устраняют последствия случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге два поезда столкнулись и сошли с рельс.

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