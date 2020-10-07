В Ломоносовском районе полыхал частный дом на 100 «квадратах»

В Ломоносовском районе полыхал частный дом на 100 &#171;квадратах&#187;
Спасатели потушили пламя. Фото: pixabay

В Ломоносовском районе Ленобласти произошел крупный пожар. Спасатели тушили частный дом.

Возгорание случилось в ночь на среду, 7 октября, в деревне Большое Забородье. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 00:49. К месту происшествия оперативно выехали девять сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, огонь охватил 100 квадратных метров постройки.

На ликвидацию открытого пламени ушло чуть больше часа. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Ремизова ночью вспыхнул Mercedes. Машину удалось потушить примерно за 16 минут. В ней выгорели салон и моторный отсек.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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