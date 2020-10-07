В Кировском районе восемь пожарных тушили горящую дачу

В Кировском районе восемь пожарных тушили горящую дачу
Спасатели тушили пламя менее получаса. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Кировском районе Ленобласти горел дочный дом на 30 «квадратах». Спасателям потребовалось менее часа, чтобы потушить пламя.

Возгорание случилось в ночь на среду, 7 октября, в массиве Восход. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 1:44. На место оперативно отправились восемь человек на двух пожарных машинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, в 02:30 пожар был полностью потушен.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносовском районе полыхал частный дом на 100 «квадратах».

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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